Netflix'te geçen haftanın en çok izlenen 10 filmi

Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 filmini açıkladı. Listede ilk sırayı, kayıp bir nükleer denizaltıyı aramak için gönüllü olan sivil dalış takımının batık denizaltıya ulaştıklarında karşılaştıkları dünya dışı yaratıkla olan mücadelesini anlatan "The Abyss" filmi aldı.

İŞTE GEÇEN HAFTANIN TOP 10'U:

10) The Prince & Me

9) Despicable - 2 (ÇILGIN HIRSIZ-2)

8) Allied (MÜTTEFİK)

7) Top Gun: Maverick

6) Penceremden 3 / Göz göze

5) Despicable - 3 (ÇILGIN HIRSIZ-3)

4) Mea Culpa

3) Einstein and the Bomb (Einstein Atom Bombası)

2) Ashes

1) The Abyss