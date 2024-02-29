Netflix'te geçen haftanın en çok izlenen 10 filmi

Kaynak: TELE 1
Netflix'te geçen haftanın en çok izlenen 10 filmi
Popüler dijital yayın platformu Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 film listesini yayımladı. Peki, listenin zirvesinde hangi film yer alıyor? İşte, bu hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler…

Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 filmini açıkladı. Listede ilk sırayı, kayıp bir nükleer denizaltıyı aramak için gönüllü olan sivil dalış takımının batık denizaltıya ulaştıklarında karşılaştıkları dünya dışı yaratıkla olan mücadelesini anlatan "The Abyss" filmi aldı.

İŞTE GEÇEN HAFTANIN TOP 10'U:

10) The Prince & Me

1-196.jpg

9) Despicable - 2 (ÇILGIN HIRSIZ-2)

2-187.jpg

8) Allied (MÜTTEFİK)

3-184.jpg

7) Top Gun: Maverick

4-174.jpg

6) Penceremden 3 / Göz göze

5-151.jpg

5) Despicable - 3 (ÇILGIN HIRSIZ-3)

6-124.jpg

4) Mea Culpa

7-100.jpg

3) Einstein and the Bomb (Einstein Atom Bombası)

8-85.jpg

2) Ashes

9-71.jpg

1) The Abyss

10-64.jpg

Son Haberler
Son dakika... Biden'den flaş Gazze'de ateşkes açıklaması Dünya
Son dakika... Biden'den flaş Gazze'de ateşkes açıklaması
Margarin kutusundan uyuşturucu çıktı Yerel Haberler
Margarin kutusundan uyuşturucu çıktı
Fenerbahçe'nin rakibi Union 110 yıl sonra ilki başardı Spor
Fenerbahçe'nin rakibi Union 110 yıl sonra ilki başardı
Telefon dolandırıcılığına dikkat! Bu yöntemle banka hesaplarınız boşaltılabilir Gündem
Telefon dolandırıcılığına dikkat! Bu yöntemle banka hesaplarınız boşaltılabilir
Ortaokul öğrencisi okulda bıçaklandı Yerel Haberler
Ortaokul öğrencisi okulda bıçaklandı
Fenerbahçe maçına yetişecek mi? Onuachu'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu Spor
Fenerbahçe maçına yetişecek mi? Onuachu'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu