Netflix’te korkulan şimdi oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Netflix’te korkulan şimdi oldu

Netflix’in en çok izlenen yapımları arasına giren Baby Reindeer dizisi dijital platformun başına dert açtı.

İzlenme rekorları kıran Netflix'in popüler dizisi Baby Reindeer'daki (Bebek Ren geyiği) Martha karakteri ile kendisine iftira atıldığını iddia eden Fiona Harvey, büyük tartışmaların arasında ilk adımı attı.

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“Saplantılı Martha’nın” kendisinden ilham alındığını iddia eden İskoç kadın, Netflix’e hakaret, ihmal ve gizlilik ihlali davası açtı.

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Harvey, dizinin kendisini taciz suçundan hapis yatmış bir suçlu olarak gösterdiğini iddia ediyor ve 170 milyon doların (Yaklaşık 5.5 milyar TL) üzerinde tazminat talep ettiğini açıkladı.

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ABD’deki bir mahkemeye sunulan belgelerde dizinin yaratıcısı İskoç komedyen Richard Gadd'a cinsel saldırıda bulunduğunu da şiddetle reddediyor.

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