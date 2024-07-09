Netflix'ten üyelik ücretlerine zam! Ne yaptın sen Netflix

Kaynak: Haber Merkezi
Netflix'ten üyelik ücretlerine zam! Ne yaptın sen Netflix

Dünyanın en büyük akış platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaparken, en düşük abonelik 149,99 TL oldu.

Popüler dijital yayın platformu Netflix'in abonelik ücretleri, Türkiye'de bu yıl ikinci kez zamlandı. İşte detaylar...

Netflix'te 9 Temmuz 2024 itibariyle "Temel Plan" paketinin fiyatı 149,99 TL, "Standart Plan" paketinin fiyatı 229,99 TL ve "Özel Plan" paketinin fiyatı da 299,99 TL oldu.

Zamdan önce; Temel Plan, Standart Plan ve Özel Plan olarak sunulan abonelik seçeneklerinin eski fiyatları sırasıyla; aylık 119,99 TL, 176,99 TL ve 229,99 TL olmuştu.

YÜZDE 295 ZAM

Bu zam sonrasında Netflix fiyatları son iki yılda yüzde 295 oranında artış gösterirken, zamlı fiyatlar, platforma yeni abone olacak kullanıcılar için hemen geçerli olacak.

KULLANICILAR BİLGİLENDİRİLECEK

Mevcut aboneler ise 30 gün içerisinde fiyat artışıyla ilgili bilgilendirilecek ve ardından tüm kullanıcılar için geçerli hale gelecek.

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