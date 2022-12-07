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  • Elon Musk’a hayvan haklarını ihlalden dava açıldı. Neuralink teknolojisi ilk olarak maymunlarda denenmişti

Elon Musk’a hayvan haklarını ihlalden dava açıldı. Neuralink teknolojisi ilk olarak maymunlarda denenmişti

Elon Musk beyin-bilgisayar arayüz şirketi Neuralink'in testlerini ilk olarak maymunlar üzerinde denemişti. Bu durum ABD Tarım Bakanlığının dikkatinden kaçmadı. Musk'a hayvan haklarını ihlalden dava açıldı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 09:20
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Neuralink teknolojisini maymunlarda deneyen Elon Musk'a hayvan haklarını ihlalden dava açıldı

Elon Musk’a hayvan haklarını ihlalden dava açıldı. Neuralink teknolojisi ilk olarak maymunlarda denenmişti
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Elon Musk’a ait beyin-bilgisayar arayüz şirketi Neuralink için yeni bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Şirket çalışanları tarafından yapılan açıklamaya göre Musk, testleri aceleye getirerek hayvanların gereksiz acı çekmesine ve hatta ölmesine yol açtı. Bu durum ise ABD’nin Animal Welfare Act’ı (Hayvan Hakları Yasası) ihlal etti.

Reuters'tan aktarılan bilgilere göre; ABD Tarım Bakanlığı, savcı talebi üzerine geçtiğimiz aylarda Neuralink için soruşturma başlattı. Çalışanlarının iddialarına kulak verilmesi gerektiğini söyleyen savcı, olması gerekenden daha fazla hayvanın ötenazi yapılmasına yol açıldığını belirtti.

Dava dosyasında yer alan bir örneğe göre 2021’de yürütülen çalışmada, 60 domuzdan 25’inin kafalarına yanlış boyutta çip yerleştirildi. Ancak bunun araştırmacılara yeterli zaman verilseydi önlenebilecek bir kaza olduğu ifade edildi.

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