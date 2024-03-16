Nevbahar Koç'un büyük sırrı ortaya çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un totemini herkes biliyor.

Koç, bir süredir totemi nedeniyle maçlara gitmiyordu.

Sadece takımının Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçını izledi. O da UEFA Başkanı Ceferin geldiği içindi.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un da totemi varmış meğer. Bu sırrı da ortaya çıktı. Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

Caroline Koç'un Banu Yentür ile ortak olduğu kahve markası, '1 Fincan Kahve 40 Soru' isimli bir video programa başladı. Programın ilk konuğu da, Caroline Koç'un eltisi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç oldu.

Oyuncu Nejat İşler'in sorduğu sorulara yalısında içtenlikle cevap veren Nevbahar Hanım'dan Fenerbahçe maçlarıyla ilgili totemini de öğrendik; maçlara gitmemekmiş! "Harika yaptığım bir yemek yok" itirafında da bulunan Nevbahar Hanım'ın kahkahaları da çok hoştu.