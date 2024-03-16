Nevbahar Koç'un büyük sırrı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Nevbahar Koç'un büyük sırrı ortaya çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç sırrını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un totemini herkes biliyor.

Koç, bir süredir totemi nedeniyle maçlara gitmiyordu.

Sadece takımının Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçını izledi. O da UEFA Başkanı Ceferin geldiği içindi.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un da totemi varmış meğer. Bu sırrı da ortaya çıktı. Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

Caroline Koç'un Banu Yentür ile ortak olduğu kahve markası, '1 Fincan Kahve 40 Soru' isimli bir video programa başladı. Programın ilk konuğu da, Caroline Koç'un eltisi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç oldu.

Oyuncu Nejat İşler'in sorduğu sorulara yalısında içtenlikle cevap veren Nevbahar Hanım'dan Fenerbahçe maçlarıyla ilgili totemini de öğrendik; maçlara gitmemekmiş! "Harika yaptığım bir yemek yok" itirafında da bulunan Nevbahar Hanım'ın kahkahaları da çok hoştu.

whatsapp-image-2024-03-16-at-07-16-03.jpeg

Son Haberler
Esenyurt'ta yine olay yine kurşun yağmuru. Herkesin gözü önünde husumetlisine böyle saldırdı Gündem
Esenyurt'ta yine olay yine kurşun yağmuru. Herkesin gözü önünde husumetlisine böyle saldırdı
Dünyanın en büyük tavuk firmasını Türk rakibi satın alıyor. Sektörde bomba etkisi yaptı Ekonomi
Dünyanın en büyük tavuk firmasını Türk rakibi satın alıyor. Sektörde bomba etkisi yaptı
Ali Koç’un ‘FETÖ tetikçisi’ dediği Rasim Ozan Kütahyalı’dan küfürlü cevap geldi Spor
Ali Koç’un ‘FETÖ tetikçisi’ dediği Rasim Ozan Kütahyalı’dan küfürlü cevap geldi
Çorum'da polisten şok uygulama Gündem
Çorum'da polisten şok uygulama
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçına bir gün kala açıkladı: Ali Koç'la konuştum Spor
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçına bir gün kala açıkladı: Ali Koç'la konuştum
İsmail Saymaz isim isim saydı! 1 Nisan’da Meral Akşener’e karşı İYİ Parti içinden 5 aday çıkacak Siyaset
İsmail Saymaz isim isim saydı! 1 Nisan’da Meral Akşener’e karşı İYİ Parti içinden 5 aday çıkacak