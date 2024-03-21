Nevruz Bayramı, Karabağ’da kutlandı

Kaynak: Az News
Nevruz Bayramı, Karabağ’da kutlandı
Yıllarca Ermeni çetelerinin işgali altında kalan Karabağ'da Nevruz Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

1992 yılında Ruslar’dan silâh ve destek alan Ermeniler tarafından işgal edilip 4 Ekim 2023 tarihinde muzaffer Azerbaycan askerleri tarafından özgürlüğüne kavuşan Karabağ’da Türk’ün büyük bayramı Nevruz büyük bir coşkuyla kutlandı.
Azerbaycan Ordusu’nun kahraman askerleri Nevruz ateşi yakıp etrafında türküler eşliğinde dans edip halay çekerek Nevruz Bayramı’nı doyasıya kutladılar.

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