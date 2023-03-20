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Nevruz bayramı ne zaman? Nevruz bayramında gönderilecek mesajlar neler?

Baharın gelişini ifade eden Nevruz bu senede kutlanacak. Nevruz bayramında sevdiklerinize gönderebileceğiniz ve sosyal medyada paylaşabileceğiniz Nevruz mesajlarını sizler için derledik..

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 13:33
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Nevruz bayramı ne zaman? Nevruz bayramında gönderilecek mesajlar neler?

Nevruz bayramı ne zaman? Nevruz bayramında gönderilecek mesajlar neler?
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Bu seneki Nevruz bayramı 21 Mart tarihine denk gelirken sevdiklerinize gönderebileceğiniz ve sosyal medya da paylaşabileceğiniz Nevruz bayramı mesajlarını sizler için derledik. İşte Nevruz bayramı mesajları..

2023 NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Baharın gelişi ve bahar bayramı olarak bilinen nevruz bayramının ne zaman kutlanacağı Miladi takvime göre belli oldu.

Buna göre; 2023 nevruz bayramı Türkiye'de 21 Mart'ta kutlanacak.

NEVRUZ BAYRAMINDA GÖNDERİLECEK MESAJLAR NELER?

''Nevruz Bayramı'nın tüm dünyaya bereket getirmesini temenni eder, insanlığın baharda bollukla karşılaşmasını umarım. Nevruz Bayramı'nız kutlu olsun.''

''Bolluk ve bereketi simgeleyen Nevruz'un tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ederim. Nevruz Bayramı'nız kutlu olsun.''

''Virüsle mücadelede birçok ülke bolluğun, bereketin önemini anladı. Nevruz zamanı tüm dünyanın bolluk içinde yaşamasını, herkesin baharı görmesini temenni ederim. Nevruz Bayramı kutlu olsun.''

''Yeşilin bin bir tonunun görüldüğü doğada baharın gelişi Nevruz ile karşılanacak. Nevruz'un 2022 yılında da tüm dünyada bereketi getirmesi dileğiyle..''

''Baharın getirdiği bereket tüm dünyada daim olsun ve hiçbir ülke yoklukla mücadele etmek zorunda kalmasın. Mutlu Nevruzlar..''

''Herkesin Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım, umarım her daim bolluk ve bereket içinde kalırız. Mutlu Nevruzlar..''

''Ne kış kadar soğuk, ne yaz kadar sıcak bahar aylarında herkesin Nevruz Bayramı'nı kutlarım.''

''Dünyanın döngüsü ve devamlılığı için büyük önem arz eden baharın sembolü, ekinlerin ve çiçeklerin gelişinin müjdeleyicisi Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.''

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