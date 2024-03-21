Nevruz... PKK ile sol cenahın kırılma noktası

Bugün 21 Mart... Bugün Nevruz. PKK, Nevruz’u kendisinin bayramı yaptı. Hâlbuki bütün Türk ülkelerinde Nevruz kutlanır.

PKK, Nevruz’a sevinçle giriyor. Çünkü iki gün önce bir tabip teğmenimizi şehit ettiler. Şehidimiz Bingöllü. Muhtemelen Zaza. Annesi umrede, babası ise yurt dışındaymış. Öyle bir acı ki... Babayı, anneyi oğullarının cenaze törenine yetiştirmek için hükûmet gerekeni yapmalı. Vakitli uçak yoksa, özel uçak göndermeli. Herhâlde bu tedbiri almışlardır.

Nevruz’da bir zamanlar Abdullah Öcalan’ın mektupları okutturulurdu.

İstanbul’da önceden kutladılar. Abdullah Öcalan’ın afişlerini taşıdılar. Bijili, seroklu sloganlar attılar. Üstelik, sol komünistlerin yere göğe koyamadıkları, neredeyse taptıkları Deniz Gezmiş’in fotoğraflarını yaktılar.

PKK sitelerinde haber verilirken kullanılan ifade PKK ve Türkiye’deki sol hareketler arasına mesafe konmak istendiği açık görülüyor:

“Deniz Gezmiş'in resminin olduğu flamaları yakan grup 'Kemalizm'in p*çleri' şeklinde sloganlar atarken Kürt hareketine yakın siteler haberi şu skandal sözlerle sundu:

‘Yenikapı'da düzenlenen etkinlikte, Kürt milliyetçisi gençler tarafından Kemalist rejimin gönüllü askeri, divaneliğini yaptığı rejim tarafından öldürülen haydut Deniz Gezmiş resimli Flama ateşe verilirken, ‘Biji Kurdistan Bımre Koledar’ sloganları atıldı.’”

Deniz Gezmiş, sol-komünistlerin kırmızı çizgisidir. PKK’lılar baltayı taşa vurduklarını bilsinler. Bundan sonra sol hareketler, PKK ile aralarına ister istemez mesafe koyacaklardır.

Nevruz kutlaması dedikleri gösterinin tertipçisi DEM’likçiler. Artık DEM’likçilere oy verilmesi tartışılırken ister istemez Deniz Gezmiş’e yaptıkları “saygısızlık” akla gelecektir. Sol-komünistler “halklar” dedikleri için PKK’nın Deniz Gezmiş’e tavırları münferit de görülebilir.

CHP’nin yeni il başkanı Özgür Çelik, seçildiğinde, bir ekiple Ankara’ya gitmiş, Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaretinden sonra Deniz Gezmiş ve diğerlerinin mezarlarını da ziyaret etmişlerdi.

Deniz Gezmiş, Özgür Özel’in de dilindedir. Bu sıra Filistin meselesi ön planda. Deniz Gezmiş’le Filistin özdeşleştiriliyor. Dediklerine göre, söz konusu kişi Filistin’e, İsrail’e karşı savaşmak için gitmiş.

CHP Genel Başkanı, söz açıldıkça Deniz Gezmiş’i bayraklaştırıyor. İzmir-Bornova’da iftarda yaptığı konuşmada, kusura bakmasın, şaşırtıcı laflar etti:

“Filistin topraklarında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mücadelesi vardır. Filistin’in kurtuluşu için verdikleri emek vardır, canlarını hiçe saymaları vardır. Filistin bizim için yeni bir mesele değildir. Filistin meselesi CHP’nin meselesidir, Türk solunun meselesidir.” (12.03.2024)

Bir kere Filistin Türk solunun meselesi olmamış, Türk solu Filistin örgütlerinden iç mücadelenin nasıl yapacağını öğrenmek istemiştir. CHP Genel Başkanı’nın danışmanları, “Özgür Özel Filistin’e gidecek de nasıl gidecek?” (28 Aralık 2023) başlıklı yazımı Özgür Bey’in önüne koysunlar. Yine söylüyorum itirazı varsa, buyursun. Ne demiştim:

“Zamanında, sol/komünist militanlar, Siyonistlere karşı savaşan Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ve El-Fetih kamplarına katıldılar. Bu militanlardan biri olan Faik Bulut’un ifadesiyle “Devrimci sol militanlar devrim pratiğini öğrenmek için gizlice Suriye’deki Filistin kamplarına gittiler. Türkiye’ye geri dönüp şehir ve kır gerillalığına soyundular.”

Mesele neymiş? Filistin’de silah talim edip Türkiye’de Marxist-Leninist idare kurmak için iç savaş çıkarmakmış.

Bugün Nevruz. Gün nelere gebe? Göreceğiz.