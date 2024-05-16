Nevşehir'de 23 ton sahte gübre ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nevşehir'de 23 ton sahte gübre ele geçirildi
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 23 ton sahte gübre ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri sahte gübre yapıldığı ihbarını aldı.

İhbarı alan ekipler, Gülşehir ilçesi ile Niğde ilinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 23 ton gübre ele geçirdi.

Yapılan operasyonda ayrıca, 2 GTS (gübre takip sistemi) bandrolü, 10 bin adet boş gübre çuvalı, çok sayıda yetki kapsamında bulunmayan ürün içerik tanıtım etiketi ve 20 ton ağırlığında gübre imalatında kullanılan hammadde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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