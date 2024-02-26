Nevşehir'de bahisle köpek dövüştüren 9 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde köpek dövüştürülüp, yasa dışı bahis oynandığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından operasyon düzenleyen ekipler, 2'si köpek sahibi, 9 kişiye gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ile '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında işlem yapıldı. Köpekler ise Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı'na teslim edildi.