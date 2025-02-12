Nevşehir’de eğitime 1 gün ara verildi

Kaynak: İHA
Nevşehir’de eğitime 1 gün ara verildi

Nevşehir il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

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Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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