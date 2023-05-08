Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören

Nevşehir’de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması ile şehit olan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel (21) için tören düzenlendi.

Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören

JAKEM'de görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel, mesaisinin ardından dün saat 20.00 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken, ehliyetsiz sürücü D.A.K.'nin (17) kullandığı 50 ACL 001 plakalı otomobil çarptı. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kabayel, kurtarılamayarak şehit oldu. Kaçan sürücü ise bir süre sonra polise teslim oldu. D.A.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Şehit Kabayel için bugün JAKEM'de tören düzenledi. Törene; Vali İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, JAKEM Komutanı Jandarma Albay İlyas Uysal, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Kabayel'in yakınları ile askeri personel katıldı. Duaların ardından Kabayel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya uğurlandı.

nevsehirde-kaza-sehidi-asker-icin-toren-8935-yenicag1.jpg

nevsehirde-kaza-sehidi-asker-icin-toren-8935-yenicag2.jpg

nevsehirde-kaza-sehidi-asker-icin-toren-8935-yenicag3.jpg

nevsehirde-kaza-sehidi-asker-icin-toren-8935-yenicag4.jpg

nevsehirde-kaza-sehidi-asker-icin-toren-8935-yenicag5.jpg

nevsehirde-kaza-sehidi-asker-icin-toren-8935-yenicag6.jpg

nevsehirde-kaza-sehidi-asker-icin-toren-8935-yenicag7.jpg

nevsehirde-kaza-sehidi-asker-icin-toren-8935-yenicag8.jpg

nevsehirde-kaza-sehidi-asker-icin-toren-8935-yenicag9.jpg

nevsehirde-kaza-sehidi-asker-icin-toren-8935-yenicag10.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
İmamoğlu'nun mitinginde taşlı saldırıda yaralanan 17 kişi taburcu edildi Güncel
İmamoğlu'nun mitinginde taşlı saldırıda yaralanan 17 kişi taburcu edildi
Depremde hasar gören minare kontrollü olarak yıkıldı Güncel
Depremde hasar gören minare kontrollü olarak yıkıldı
Kanada'da orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 29 bine çıktı Dünya
Kanada'da orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 29 bine çıktı
Aniden ve şiddetini artırarak geliyorsa dikkat Sağlık
Aniden ve şiddetini artırarak geliyorsa dikkat
Ukrayna: Rusya’ya ait 35 İHA imha edildi Dünya
Ukrayna: Rusya’ya ait 35 İHA imha edildi
Bakan Kurum, Erdoğan "Alparslan Türkeş'in emanetidir" dedi. Erdoğan 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldık' demişti Siyaset
Bakan Kurum, Erdoğan "Alparslan Türkeş'in emanetidir" dedi. Erdoğan 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldık' demişti
O diyet kısırlık nedeni mi? Sağlık
O diyet kısırlık nedeni mi?