Nevşehir’de kontrolden çıkan minibüs takla attı. 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nevşehir’de kontrolden çıkan minibüs takla attı. 1 yaralı

Nevşehir’de kontrolden çıkan minibüs takla attı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı.

Gece saatlerinde Yeni Mahalle, Milli İrade Caddesi, Niğde kavşağında meydana gelen olayda, 50 DZ 858 plakalı Mercedes Vito marka minibüsün sürücüsü Emre Ş., Niğde kavşağına doğru seyir halinde geldikten sonra sağından geçen araca vurmamak için manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Orta refüje çarpan araç takla atarak yan döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan araç sürücüsü Emre Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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