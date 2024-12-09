Nevşehir'de mandıra ve bağ evine kaçak içki operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nevşehir'de mandıra ve bağ evine kaçak içki operasyonu

Nevşehir'de mandıra, bağ evi ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Avanos ilçesinde M.S. isimli şahsın mandırasında kaçak alkol üretimi yaptığı yönde bilgi alan jandarma ekipleri, mandıraya operasyon düzenledi.

Mandırada yapılan aramalarda 460 litre şarap, 15 litre rakı, 30 litre viski, 12 litre votka, 5 litre etil alkol, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 1 adet alkol mayalama ve damıtma kovası, 74 adet şarap mantar tapası, 1 adet bira yapım kitapçığı, 2 adet keklik ele geçilirdi.

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Gözaltına alınan M.S.; çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Nevşehir'de mandıra ve bağ evine kaçak içki operasyonu

Nevşehir'de mandıra ve bağ evine kaçak içki operasyonu

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