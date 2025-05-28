Nevşehir’de şok görüntü! 6'ncı kattan tek tek attı

Nevşehir'de sinir krizi geçiren şahıs, 6. kattaki evinin balkonundan eşyaları aşağıya attı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Cevher Dudayev Mahallesi Gazi Zeki Didinmez Sokak'ta yaşadığı binanın 6. katındaki evinde sinir krizi geçiren bir kişi, evinde bulunan eşyaları evinin balkonundan aşağıya attı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sinir krizi geçiren şahsı güçlükle sakinleştirerek gözaltına aldı. Aşağıya atılan eşyaların ise sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından toplandığı öğrenildi.