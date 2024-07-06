Nevşehir’de tarım arazisi kül oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nevşehir’de tarım arazisi kül oldu

Nevşehir’de 100 dekar tarım arazisi kül olduğu bildirildi.

100 dekar tarım arazisi kül oldu

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine ait Karahanlı köyünde, buğday ekili bir tarlada çıkan yangın sonucunda yaklaşık 100 dönüm arazi zarar gördü.

Alınan bilgilere göre, yangın dün öğle saatlerinde Kozaklı'ya bağlı Karahasanlı köyünün Özbek çıkışında bulunan Bağyolu Eğriarkaç bölgesindeki buğday tarlasında başladı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, çevre tarlalara sıçradı.

Durumu fark eden köylüler, traktörlerle yangına müdahale etmeye çalışarak alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle tahminen 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Nevşehir'de havai fişek düğünü aksattı
Nevşehir'de havai fişek düğünü aksattı
Nevşehir’de silahlı kavga: Baba oğul hayatını kaybetti
Nevşehir’de silahlı kavga: Baba oğul hayatını kaybetti
Son Haberler
Mary Earps Manchester United'tan ayrılıyor Spor
Mary Earps Manchester United'tan ayrılıyor
Ahmet Erdemli çiftçinin sorununu açıkladı. Tarım bakanına seslendi Ekonomi
Ahmet Erdemli çiftçinin sorununu açıkladı. Tarım bakanına seslendi
10 kişinin yapacağı işi tek başına yarım günde yapıyor. Tekerleklisini icat etti Gündem
10 kişinin yapacağı işi tek başına yarım günde yapıyor. Tekerleklisini icat etti
Fenerbahçeli Samet derin boyutlu satranç ustası çıktı. 40 yıl güleceğiniz paylaşım Spor
Fenerbahçeli Samet derin boyutlu satranç ustası çıktı. 40 yıl güleceğiniz paylaşım
Hatay’da kedi böyle kurtarıldı Yerel Haberler
Hatay’da kedi böyle kurtarıldı
Giresun'da fırtına nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasak Gündem
Giresun'da fırtına nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasak
Stattaki siyahi güvenlik içlerindeki Türk formasını gösterince Türkler çıldırdı Spor
Stattaki siyahi güvenlik içlerindeki Türk formasını gösterince Türkler çıldırdı