Nevşehir’de tarım arazisi kül oldu

100 dekar tarım arazisi kül oldu

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine ait Karahanlı köyünde, buğday ekili bir tarlada çıkan yangın sonucunda yaklaşık 100 dönüm arazi zarar gördü.

Alınan bilgilere göre, yangın dün öğle saatlerinde Kozaklı'ya bağlı Karahasanlı köyünün Özbek çıkışında bulunan Bağyolu Eğriarkaç bölgesindeki buğday tarlasında başladı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, çevre tarlalara sıçradı.

Durumu fark eden köylüler, traktörlerle yangına müdahale etmeye çalışarak alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle tahminen 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.