Nevşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden sürücüler toprağa verildi

Nevşehir'de cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücüler toprağa verildi.

KAYNAK: İHA
Nevşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden sürücüler toprağa verildi


Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Nevşehir-Ürgüp kara yolu Üçgüzeller mevkiinde Emirhan Ş.'nin kontrolündeki 50 BB 08 plakalı otomobil ile Osman Ç.'nin kullandığı 06 BD 4686 plakalı cip kafa kafaya çarpışmış, kazada sürücüler ile birlikte Osman Nuri K. ile Can S. hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan Emirhan Ş. Derinkuyu Bayramlı Cami'nde, Osman Ç. Avanos Merkezi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Kazada yaralanan Meryem Çağla D. ile Erhan D.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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