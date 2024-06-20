Nevşehir’de traktör ile minibüs çarpıştı: 2’si ağır 10 yaralı

Olay, Ürgüp-Nevşehir karayolu Üçgüzeller mevkiinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 50 ABR 028 plakalı minibüs, iddiaya göre ışıklandırması çalışmayan iş makinesi yüklü M.A.Ö. yönetimindeki 38 YN 923 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada 2'si ağır, toplamda 10 kişi yaralanırken, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazaya karışan minibüsteki yerli ve yabancı turistlerin ATV turuna katıldıktan sonra otellerine dönmekte olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.