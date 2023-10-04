Nevşehir'deki zehir taciri tutuklandı



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) , ve Derinkuyu ilçe Jandarma ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde çalışma başlattı. Başlatılan çalışma çerçevesinde aranan şahısların yakalanması üzerine Derinkuyu Çakıllı köyünde arama yapıldı. Yapılan aramada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş ceza ile yakalama kararı bulunan İ.D. yakalandı.

Gözaltına alınan İ.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.