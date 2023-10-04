Nevşehir'deki zehir taciri tutuklandı

Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şahıs tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Nevşehir'deki zehir taciri tutuklandı


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) , ve Derinkuyu ilçe Jandarma ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde çalışma başlattı. Başlatılan çalışma çerçevesinde aranan şahısların yakalanması üzerine Derinkuyu Çakıllı köyünde arama yapıldı. Yapılan aramada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş ceza ile yakalama kararı bulunan İ.D. yakalandı.
Gözaltına alınan İ.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Vaşak yavrusu tatlılığıyla köylülerin kalbini fethetti Video
Vaşak yavrusu tatlılığıyla köylülerin kalbini fethetti
Sokak röportajında öyle şeyler söyledi ki dinleyenlerin ağzı açık kaldı. “Bu ülkenin beka sorunu cehalet” Gündem
Sokak röportajında öyle şeyler söyledi ki dinleyenlerin ağzı açık kaldı. “Bu ülkenin beka sorunu cehalet”
Sarri'den yoğun fikstür isyanı: Teknik adamlığı bırakabilirim Spor
Sarri'den yoğun fikstür isyanı: Teknik adamlığı bırakabilirim
Geri manevra yapan TIR, motosikletliyi metrelerce sürükledi Gündem
Geri manevra yapan TIR, motosikletliyi metrelerce sürükledi
Cezaevi firarisi yorgan altından çıktı! 3 aydır aranıyordu... Gündem
Cezaevi firarisi yorgan altından çıktı! 3 aydır aranıyordu...
Süreyya Yalçın kem gözlerden korunmak için harekete geçti Magazin
Süreyya Yalçın kem gözlerden korunmak için harekete geçti
TBMM Genel Kurulu toplandı Siyaset
TBMM Genel Kurulu toplandı