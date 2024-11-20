Nevşin Mengü AKP'li belediyenin bir konsere 85 milyon harcadığını iddia etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediye’lerinin düzenlendiği konserlere dair gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Harcanan tutarlar üzerine yapılan incelemenin ise CHP’li 3 belediyeye yapılması ise dikkat çekmişti. Gazeteci Nevşin Mengü, kendi YouTube kanalı üzerinden AKP'li Menemen Belediyesi'nin konser ve söyleşiler için ayırdığı milyonlarca liralık ödemelerin belgesine ulaştığını paylaştı. Mengü'nün açıkladığı belgeler arasında 85 milyon liralık bir ödeme olduğu görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ebru Gündeş konserinin tartışılması sonrası soruşturma açılmıştı. Hemen ardından İBB ve Beykoz Belediyesi’ne de inceleme gelmişti. CHP’li 3 belediyeye inceleme açılması soru işaretlerini getirmişti. Bu sefer ise Nevşin Mengü AKP’li belediyedeki konser harcamaları üzerinden flaş ifadelerde bulundu.

MENEMEN BELEDİYESİ TEK BİR KONSERE 85 MİLYON LİRA HARCADI İDDİASI

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube hesabından yaptığı canlı yayında "Ebru Gündeş konserine ayrılan bütçe nedeniyle eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni tabi ki eleştirelim ama bunları eleştirelim" diyerek İzmir’in tek AKP’li belediyesi olan Menemen Belediyesi'nin tek bir konsere 85 milyon lira harcadığını iddia etti. Mengü, “AKP'li Menemen Belediyesi ise 30 Eylül-9 Ekim arası konser ve söyleşi organizasyonları düzenlemiş. 85 milyon, 4 milyon ve 1 milyon liralık ödemeler var. Ajda Pekkan, Sinan Akçıl, Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit konser veren söyleşi yapan isimler arasında bulunuyor.” dedi.

“BU İLK DEĞİL”

85 milyonluk konserin kimin verdiğini bilmediğini belirten Mengü, "Menemen Belediyesi ciddi SGK borçları olan bir belediye. Borçlarını ödemek için hazinedeki bazı arazileri önce belediyeye aktarıyorlar daha sonra belediyeler bu arazilere imar çıkarıp tekrar hazineye satıyorlar. Bu ilk değil daha önce farklı AKP'li belediyelerde de gördük." söyleminde bulundu.