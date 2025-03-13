Nevşin Mengü isyan etse haksız mı? Haberi okuyunca gözleri fal taşı gibi açıldı

Gazeteci Nevşin Mengü, Terör örgütü PYD’nin eski üst düzey yöneticisi Salih Müslim’le yaptığı röportaj nedeniyle yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bugün ise yandaş medya Türkiye gazetesinde Müslim’in röportajına yer verilmesi dikkat çekti.

YANDAŞ MEDYA TERÖRİSTİN RÖPORTAJINA YER VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan ‘Öcalan açılım’ süreci son olarak terör örgütünün şartlı olarak kendini lağvetmesi ile son bulmuştu. Türkiye gazetesinin manşetlerinde ise Salih Müslim’le yapılan röportaja yer verilmesi dikkat çekti. Ancak röportaj dışında dikkat çeken detay ise aynı röportajı yapan muhalif ismin hapis cezası alması oldu.

MUHALİF İSİM HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Akıllara ise Gazeteci Nevşin Mengü’nün terörist Müslim ile yaptığı röportaj sonrası hapis cezasına çarptırılmasını getirdi.

NE OLMUŞTU?

YouTube kanalındaki programda Salih Müslim'le yaptığı röportajı yayımlayan Mengü, 20 dakika sonra ise programı silmişti. 14 Aralık'ta "suçu ve suçluyu övmek" iddiasıyla gözaltına alınarak da yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

Mengü hakkında tamamlanan soruşturma sonrası "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. Ardından dava neticesinde Mengü hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmü ertelemişti.