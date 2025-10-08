Nevşin Mengü, Youtube kanalından dikkat çeken yorumlarda bulundu. Nevşin Mengü, “Suça karışmamış PKK'lı dağdan gelecek serbest bırakılacak, eline alacak telefonu tweet atacak, çat Silivri'ye... Enteresan bir ülke, Türkiye” sözlerini kullandı.

Bahçeli, “Suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır” dedi.

Mengü, şunları kaydetti:

“İKİ TANE TWEET ATACAK, BÖYLE ŞEY OLUR MU KARDEŞİM?”

“Bir de benim aklıma şu geldi, şimdi bütün bunlar olurken suça karışmamış neyse, yani saldırı düzenlemiş gelir, burada bir tweet atar, içeri alınır, o da var yani. Suç neye göre, suç neye göre sayılıyor, o da belli değil ya.

Mesela orada saldırıya karışmamış diyecek, evet inecek dağdan peki ailesine kavuşacak, elini alacak telefonu. İki tane tweet atacak, böyle şey olur mu kardeşim? Ekrem İmamoğlu niye tutuklu diyecek çat, Silivri’ye ondan sonra yani, şey bir ülke, enteresan bir ülke ya Türkiye, hukuk da enteresan yorumlanıyor ya bazen.

“HÜSEYİN KOCABIYIK GÖZALTINA ALINDI YA SABAH O AÇIDAN”

O da belli değil, ne suç belli, tweet daha mı mesela, herhalde bir söyleşi vermek falan daha ciddi bir şey haline mi geldi? Anlayamadım. Çünkü şunun için, şimdi bu suça karışmış, karışmamış falan bunlar konuşuluyor ya, hayır Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı ya sabah o açıdan.

PKK’lıları konuşuyoruz, tutunası yargılanacaklar, yargılanmayacaklar diye. Hüseyin Kocabıyık eski AK Parti milletvekili.”