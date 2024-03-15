Nevşin Mengü'den kurtuluşun reçetesi: "Haşşırt diye geçireceksin"

İzmir'de 2.5 yaşındaki Şila isimli pitbull cinsi köpeği, kulübesini ateşe vermek suretiyle feci şekilde katleden Ömer Faruk Baki’nin ilk mahkemede aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezası, ‘iyi hal indirimi' ile 72 güne indirilmişti. Hapis günlerinin dolmasından sonra salıverilen Baki’nin cezası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından ‘eksik ceza tayini’ gerekçesiyle iptal edilerek dava yeniden görülmeye başlandı.

Dün (14 Mart) bir kez daha hakim karşısına çıkan Baki, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın avukatı Melike Özdemir Ballı, failin hayvanı öldürmekten 2 yıl, mala zarar vermekten altı ay ve tekrar mala zarar vermek suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Hakim bu süreçte herhangi bir indirim uygulamadı.

Gazeteci Nevşin Mengü Youtube kanalındaki canlı yayını sırasında son dakika gelişmesi diye anons ettiği Şila Davası kararı üzerinden ülkemizdeki hayvan haklarına dair önemli tespitlerde bulundu. Verilen cezaların caydırıcı olmadığını, sadece hayvan öldürmenin değil sahiplenilen hayvanlara gerekli ilginin gösterilmemesinin de suç olarak kabul edilmesi gerektiğini ama en başta hayvanların hukuki statüsünün tekrardan belirlenerek “mala zarar” kapsamı yerine “ikincil vatandaş” olarak görülmesi gerektiğini söyledikten sonra şu açıklamalarda bulundu:

“ÜFÜRÜKTEN TAYYARE DEĞİL HAŞIRT DİYE GEÇİRECEKSİN”

Evcil hayvanlara başka bir statü, evcil hayvana işkencenin ciddi bir ceza haline gelmesi hayvanları alıp bakmamanın yani -mesela Almanya'da da bu düzenleme yapılmış: hayvan aldın günde iki kere uzun gezdirmenin cezası var- ciddi ceza öyle üfürükten tayyare değil bayağı haşırt diye geçireceksin 100 bin, 200 bin lirayı adama… Böylelikle ne yapılıyor? Bakamayacak adam da edinemiyor. Böylelikle “Sevgililer Günü geldi de kız arkadaşıma şivava alam” diye bir şey ortada kalmıyor. Çünkü aldın bakamadın, bunun çok ciddi cezası yani çocuğuna bakmama gibi cezası olması lazım bunun. Hani nasıl çözülür? Böyle çözülür bu. Aldık bütün hayvanları öldürdük böyle bittir, bitmez. İnsanların, özellikle hissedebilen canlılara ilişkin algısı değişmedikçe değiştiremezsin bunu. Bir sorun böyle çözülür.