Nevşin Mengü'ye tazminat davası açıldı!

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, gazeteci Nevşin Mengü'ye "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Mengü'nün 21 Kasım'da YouTube'da yapmış olduğu yayınında, Akar hakkında sarf ettiği sözlerin ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu iddia edildi.

Dilekçede Mengü'nün Akar'ı olayla ilişkilendirerek hedef gösterdiği öne sürüldü.

Mengü, Akar'ın gizli bir görüşme gerçekleştirerek teğmenlerin ihracına giden süreci organize ettiği, bu konuda Devlet Bahçeli'yi yönlendirdiğini söylemişti.

Dilekçede, bu açıklamaları nedeniyle Mengü'nün 100 bin lira manevi tazminat ödemesi istendi.