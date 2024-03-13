Nevşin Mengü'yü sinirlendiren yorum: Ağzını çok kötü bozdu

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı yoruma sert tepki gösterdi.

Bir sosyal medya hesabı Ukrayna’da devam eden savaşta 2 ayağını ve sol kolunu kaybeden bir askerin fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafı alıntılayan bir kullanıcı, "Ulan zigon sehba gibi olmuşsun, hala hareketlere bak ya" diye yazdı.

Sosyal medyada çok sayıda eleştiri alan bu yoruma karşı Nevşin Mengü de kayıtsız kalmadı.

Kullanıcının paylaşımını alıntılayan Mengü, "Ben sizin vicdanınıza... s…yım. Utanmaz arlanmazlar" ifadelerini kullandı.