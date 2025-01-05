Narin Güran cinsel saldırıya mı uğradı? Nevzat'ın avukatından yeni açıklama geldi

Türkiye'yi derinden sarsan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu olarak yargılanan 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve diğer sanık Nevzat Bahtiyar için ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesiyle sonuçlanmıştı. Davanın görülmesinin ardından, yeni açıklamalar da gündeme bomba gibi düştü. Narin'in ölümüne dair ipuçları hala tartışılırken ceza alan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulundu.

NEVZAT'IN AVUKATI'NDAN NARİN İDDİASI! NARİN CİNSEL SALDIRIYA MI UĞRADI?

Narin Güran cinayeti davasına dair son iddialar, Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Avukat Eryılmaz X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Narin'in neden öldürüldüğü hususunda en önemli ip ucu otopsi sırasında vajen bölgesinden, iç çamaşırından ve diğer giysilerin üzerinden tespit edilen PSA 'dır.

Bu olayın açık şekilde "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle ya da eylemin üzerine gelmesiyle açıklanabilir.

Sonuç ise tektir, Narin "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür.

Ya doğrudan sujesiydi ya da tanığı oldu.

Başka bir ihtimal yok!"

Avukat Eryılmaz daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında ise yine dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İşte Eryılmaz'ın gündem yaratacak o paylaşımları:

"SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLMELİ"

"Salim'in kullandığı araçta DNA'sı tespit edilen Devran Güran, Kurtuluş Güran ve Muhammet Kaya'nın ivedi olarak tutuklanması haklarında devam eden soruşturmanın derinleştirilmesi gerekmektedir."

3 İSMİN DAHA TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİ

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli olarak yürütülmekte olan soruşturma dosyasına müşteki sıfatıyla katılma talebimizi ve 1393 sayılı 6.9.2024 tarihli Van Kriminal Raporu'na istinaden Devran Güran, Kurtuluş Güran ve Muhammet Kaya'nın soruşturmaya dahil edilerek, delilleri karartma, tanıkları yanıltma ve yurt dışına kaçma ihtimallerine binaen tutuklanmaları istemi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmelerini talep ettik."

NE OLMUŞTU?

Narin Güran cinayetine ilişkin dava süreci, kamuoyunda büyük bir dikkatle takip edilmişti. Narin Güran’ın ölümüne sebep olan olayda, tutuklanan 3 sanık anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.