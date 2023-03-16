16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden endişelerle güne düşüşle başladı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 17:22
Takip Et

New York borsası, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden endişelerle güne düşüşle başladı

New York borsası düşüşle açıldı
+
Aa
-

Açılışta Dow Jones endeksi, 50 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,15 azalarak 31.827,65 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 3.878,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 düşüşle 11.384,87 puana indi.

Bankacılık sektörüne ilişkin endişeler devam ederken, ABD'de pay piyasaları güne negatif başlangıç yaptı.

First Republic Bank hisseleri, bankacılık krizi kaygılarıyla yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti.

Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 54 milyar dolar) yakın borçlanacağını duyurdu. Söz konusu likidite desteği, yatırımcıların güvenini tazelerken, bankanın hisseleri duyurunun ardından yüzde 40'a yakın değer kazandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta atılan adımların, mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvende kalmasını sağlama kararlılığını gösterdiğini kaydetti.

Ayrıca, Kanada'da bankacılık otoritesi, iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) Kanada'daki varlıklarının kalıcı kontrolünü ele aldı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mart ile biten haftada 192 bine gerileyerek beklenenden fazla azaldı.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta eksi 23,2 değerini alırken, sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

ABD'de konut başlangıçları ise şubatta yüzde 9,8 artışla 1 milyon 450 bine yükselerek beklentileri aştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Selçuk Çebi istifa etti
3
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
4
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
6
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
7
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.