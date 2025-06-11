New York borsası coştu: Çin anlaşması piyasaları uçuruyor mu? (11 Haziran 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 42.882,86 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artışla 6.049,38 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,33 kazançla 19.779,36 puana ulaştı.

ABD’nin Çin ile tarifeler konusunda anlaşması ve ülkede beklentilerden olumlu gelen enflasyon verisi, risk iştahını artırırken, hisse piyasalarında açılışta pozitif bir seyir gözlendi.

Çin ile anlaşmaya varıldığını Truth Social hesabından duyuran ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in nihai onayına bağlı olduğunu belirtti.

Trump, Çin’in tüm nadir toprak elementlerini sağlayacağını ifade ederek, “Aynı şekilde, Çinli öğrencilerin kullandığı kolej ve üniversiteler dahil, anlaştığımız şeyleri Çin’e sunacağız. Toplam yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor.” dedi.

Başka bir paylaşımında, Çin’i Amerikan ticaretine açmak için Başkan Şi ile yakın iş birliği yapacaklarını belirten Trump, bunun her iki ülke için faydalı olacağını vurguladı.

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Makroekonomik veriler tarafında, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında kaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage faiz oranının geçen hafta yüzde 6,93’e yükselmesine rağmen, mortgage başvuruları yüzde 12,5 artış gösterdi.

Çin ile yapılan anlaşma ve mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42’ye geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz oranını sabit tutacağı kesinleşirken, eylül ve aralık aylarında 25’er baz puanlık faiz indirimi beklentileri güç kazandı.

Öte yandan, Trump ile yaşadığı gerilimden dolayı pişmanlık mesajı paylaşan Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla’nın hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

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