Borsa günü nasıl tamamladı? İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler! (11 Haziran 2025)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 26,80 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 90,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,41 artış gösterdi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 1,46 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin’in tarifeler konusunda uzlaşması ve ABD’de enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde olumlu gelmesi sonrası pozitif bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Çin ile anlaşma sağladıklarını duyurdu ve anlaşmanın kendisi ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in nihai onayına bağlı olduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD’de bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında kaldı.

Analistler, anlaşmanın piyasalardaki risk algısını azalttığını belirtti. Enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle ABD’de faiz indirimi beklentilerinin arttığını ifade eden analistler, ekonomik verilerin yakından izleneceğini vurguladı.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik başvuruları ve İngiltere’de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanların direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (11 Haziran 2025)