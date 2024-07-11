New York borsası enflasyon verileri sonrasında güne yatay başladı

Kaynak: AA
New York borsası enflasyon verileri sonrasında güne yatay başladı

New York Borsası, beklenenin altında gelen enflasyon verileri sonrasında güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalarak 39.695,18 puana geriledi. S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.635,21 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 artışla 18.659,25 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, fiyat artışlarının yavaşladığına işaret etti. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. TÜFE, aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da bir yılın en düşük seviyesine indi. Çekirdek enflasyon verilerine bakışdığında yıllık yüzde 3.3 ila en düşük seviye görüldü.

FED VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Analistler, enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru ilerlediğini gösterdiğini belirtiyor. Bu durum, eylül ayında faiz indirimine başlanabileceğine yönelik beklentileri artırdı. Verilerin yayımlanmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 70'ten yüzde 85'e çıkardı. Ayrıca, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 10 baz puan düşerek yüzde 4,18 seviyesine geriledi.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI VE ŞİRKET PERFORMANSLARI

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 6 Temmuz ile biten haftada 222 bin ile beklentilerin altında kaldı. Bugün yayımlanan finansal sonuçlara göre, PepsiCo'nun karı beklentileri aşarken, geliri tahminlerin altında kaldı ve şirketin hisseleri yüzde 2 düştü.

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