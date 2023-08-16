New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları yayımlandıktan sonra New York Borsası düşüş yaşadı.

KAYNAK: AA
New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; kapanışta Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,52 düşüşle 34.765,74 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 düşüşle 4.404,33 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,15 kayıpla 13.474,63 puana indi.

Fed Tutanaklarının Etkisi

Fed'in toplantı tutanakları, enflasyon risklerine karşı yüksek hassasiyetin devam ettiğini gösterdi. Bu durum, pay piyasalarında negatif bir seyir izlenmesine neden oldu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklarda, gelecekteki politika kararları üzerinde etkisi olabilecek risk yönetimi konularının tartışıldığı belirtildi. Tutanaklarda, enflasyonun hala FOMC'nin uzun vadeli hedefinin üzerinde seyretmesi ve iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle enflasyon üzerinde para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek risklerin gözlendiği ifade edildi.

Intel ve Tower Semiconductor Birleşme Anlaşması

ABD mikroçip üreticisi Intel, yarı iletken şirketi Tower Semiconductor ile birleşme anlaşmasının zamanında yasal izinlerin alınamaması nedeniyle sona erdiğini açıkladı. Bu haber sonrasında Intel'in hisseleri yüzde 3,6 düşerken, Tower'ın hisselerinde yüzde 11'e yakın bir değer kaybı yaşandı.

Hazine Tahvili Getirisi

ABD'de 30 yıllık hazine tahvili getirisi, gün içinde yüzde 4,36'yı aşarak 2023'ün en yüksek seviyesini gördü. Bu durum, finansal piyasalardaki faiz oranlarına ilişkin endişeleri yansıttı.

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