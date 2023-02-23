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New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,39 artışla 33.175,39 puana çıktı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 18:14
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New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsası yükselişle açıldı
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S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artarak 4.018,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 kazançla 11.636,93 puana yükseldi.

ABD'de güçlenen enflasyon baskısı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik belirsizlikler sürerken, pay piyasalarında yeni günün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün Fed'in faiz oranlarını uzun süre artırmaya devam edeceğine dair endişeleri artırmasına karşın yarı iletken çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gerçekleşen dördüncü çeyrek karı piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

Nvidia'nın hisseleri, şirketin beklenenden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından yüzde 14'e yakın değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Şubat ile biten haftada 192 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin ülkede iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini, bu durumun işverenleri yeni personel bulmak veya mevcut personeli elde tutmak için ücretleri artırmaya zorlayabileceğini, bunun da enflasyonist baskıyı daha da artırabileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de GSYH geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,7 arttı. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen GSYH verisi, yüzde 2,9 olan beklentilerin altında kaldı.

 

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