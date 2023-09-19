New York borsası günü düşüşle tamamladı

New York borsası, Fed’in faiz kararına odaklanan yatırımcılarla negatif bir seyir izleyerek günü düşüşle tamamladı.

KAYNAK: AA
New York borsası günü düşüşle tamamladı

Dow Jones endeksi yüzde 0,31 azalarak 34.517,73 puana indi.

Fed’in Faiz Kararı Bekleniyor

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 4.443,95 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 13.678,19 puana geriledi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Analistler, Fed’in faiz oranını sabit tutmasının beklendiğini belirterek, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında “Banka’nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine” ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Enflasyon ve Petrol Fiyatları Baskısı

Son ekonomik verilerin çekirdek enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğinin sinyallerini verdiğini ifade eden analistler, ancak yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini kaydetti. Öte yandan, ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi, kasım 2007’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Otomotiv Sektöründe Grev Tehdidi

Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), otomotiv üreticileriyle devam eden görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedilmemesi halinde cuma günü daha fazla grev duyurmayı planladığını açıklarken, General Motors, Ford ve Stellantis’in hisseleri yaklaşık yüzde 2’şer artış gösterdi.

Walt Disney’in Hisseleri Değer Kaybetti

Walt Disney’in hisselerinin şirketin gelecek 10 yıl içinde park işine yönelik sermaye harcamalarını neredeyse iki katına çıkaracağını açıklamasının ardından yüzde 4’e yakın değer kaybetmesi de dikkati çekti.

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