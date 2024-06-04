New York borsası günü karışık seyirle tamamladı

Düzenleme: Kaynak: AA
New York borsası günü karışık seyirle tamamladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,3 azalışla 38.571,03 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,11 artışla 5.283,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kazançla 16.828,67 puana yükseldi.

ABD'de zayıf imalat verilerinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayıs ayında 48,7'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı ve imalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösterdi. İnşaat harcamaları da nisanda artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 azaldı.

Analistler, bu hafta ayrıca hizmet sektörü PMI verileri ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemel para politikası seyrine dair ipucu verebilecek istihdam verileri de yatırımcıların odağında yer alacak.

Kurumsal tarafta, Nvidia'nın yeni yapay zeka çipi "Rubin"i tanıtmasının ardından hisseleri yaklaşık yüzde 5 yükseldi. Spotify'ın hisseleride yüzde 6 oranına yakın olarak bir yükselişe geçti.

2021'de GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada tanınan "Roaring Kitty" sosyal medya hesabının arkasındaki isim Keith Gill'in, yaklaşık 116 milyon dolar değerinde şirket hissesine sahip olduğuna dair bir ekran görüntüsü ortaya çıktı. Bu haber üzerine GameStop hisseleri, piyasa açılışından önce yüzde 70'in üzerinde değer kazandı ve günü yüzde 21 artışla kapattı.

Diğer yandan, New York Borsasında (NYSE) yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle Berkshire Hathaway hisseleri yüzde 99 değer kaybetti. Bu sorun, onlarca hisse senedinde sert düşüşlere yol açtı. NYSE, teknik sorunun çözüldüğünü ve etkilenen hisse senetlerinde işlemlerin yeniden başladığını duyurdu.

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