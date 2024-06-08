New York borsası haftayı düşüşle tamamladı

Dow Jones endeksi kapanışta yüzde 0,22 azalarak 38.798,99 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalışla 5.346,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 17.133,13 puana indi. Ancak her iki endeks de gün içinde en yüksek seviyelerine ulaştı.

ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşmasının ardından pay piyasaları, haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

Mayıs ayına ilişkin verilerde 182 bin kişi olarak yükselmesi beklentilerinde olan tarım dışı istihdama bakıldığında 272 bin kişi artarak beklentilerin çok üstüne çıktı. Ancak işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıkarak Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed'in yakından takip ettiği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak beklentilerin üzerine çıkarak 34,91 dolara ulaştı.

İstihdam raporu, ülkedeki iş gücü piyasasının direncini gösterirken, bu verilerin yayımlanmasının ardından Fed'in bu yıl faiz indirimi yapma olasılığının azaldığına dair görüşler güçlendi.

İstihdam verilerinin ardından dolar endeksi yüzde 0,8 artarak 104,94'e yükseldi ve Avro/dolar paritesi yüzde 0,8 azalışla 1,08,04'e geriledi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 15 baz puan artarak yüzde 4,43 seviyesini aştı.

Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı, piyasa fiyatlamalarında yüzde 50'nin altına geriledi.

Ayrıca, ABD'de nisanda toptan eşya stokları beklenenden düşük artış gösterirken, toptan eşya satışları ise arttı.

GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" sosyal medya hesabının sahibi Keith Gill, dört yıl aradan sonra YouTube'da ilk canlı yayınını yaptı. Gill'in yayını 600 binden fazla kişi tarafından takip edildi.

GameStop hisseleri, şirketin ilk çeyrekte yüzde 29'luk satış düşüşü bildirmesinin ardından günü yaklaşık yüzde 40 düşüşle tamamladı. Bununla birlikte, hisseler haziran ayında yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.