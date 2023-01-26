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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, açıklanan şirket bilançoları resesyon endişelerini artırırken günü karışık seyirle tamamladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 23:50
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
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(AA) - Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artışla 33.743,84 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yatay seyrederek 4.016,90 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 azalışla 11.313,36 puana geriledi.

Dünya genelinde resesyon endişesi güçlenmeye devam ederken açıklanan şirket finansal sonuçlarının da etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışta karışık bir seyir izledi.

Analistler, ABD'de açıklanan bazı şirket karlılıklarının piyasa öngörülerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen gelecek döneme ilişkin tahminlerin çoğunlukla olumsuz olmasının pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

Merkez bankaları yüksek enflasyon karşısında faiz artırımına devam ederken, Kanada Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,5 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon hedeflerinin hala çok uzağında olduklarını ancak son gelişmelerin enflasyonun düştüğüne dair güvenlerini pekiştirdiğini belirtti.

Öte yandan, New York borsası dün açılıştan kısa süre sonra teknik bir aksaklık nedeniyle bazı hisse alım satım işlemlerinin bir süre durmasının "manuel bir hatadan" kaynaklandığını bildirdi.

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