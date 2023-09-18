New York borsası yatay kapandı

Endekslerde küçük değişimler

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 34.624,30 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artarak 4.453,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 artışla 13.710,24 puana yükseldi.

Fed kararları bekleniyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesi pay piyasalarında yatay bir seyir izlendi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül ayı toplantısında politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarındaki sinyallerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti. Fed’in varlık alım programını ne zaman ve ne kadar azaltacağına ilişkin ipuçları arayan yatırımcılar, ayrıca Fed’in ekonomik projeksiyonlarını da yakından takip edecek.