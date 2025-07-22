New York borsası yatay seyirle açıldı (22 Temmuz 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 44.338,62 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 6.306,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kazançla 20.982,21 puana ulaştı.

Yatırımcılar, tarife gündemiyle ilgili gelişmeleri ve açıklanan şirket bilançolarını değerlendirirken pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ticaret görüşmeleri için gelecek hafta İsveç'in Stockholm kentinde Çinli yetkililerle bir araya geleceklerini belirterek, burada Çin'e yönelik tarife erteleme süresinin uzatılması konusunun görüşülebileceğini söyledi.

Taraflar, mayıs ayında vardıkları geçici anlaşma kapsamında gümrük vergilerinin bir kısmının 12 Ağustos'a kadar askıya alınmasını kararlaştırmıştı.

Bu arada bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un hisseleri, beklentileri aşan finansal sonuçlar bildirmesine karşın yüzde 6'ya yakın değer kaybetti. Şirket, ikinci çeyrekte tarifelerden 1,1 milyar dolar etkilendiğini açıkladı.

Sonbaharda ABD'de şeker kamışı ile yapılan bir ürün piyasaya sürmeyi planladığını duyuran Coca-Cola'nın hisseleri de karı ve geliri beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yüzde 1 kayıpla güne başladı.

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri de beklentilerin altında sonuçlar açıklaması sonrasında yüzde 8'e yakın düştü.

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