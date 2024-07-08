New York borsasında başlangıç seyri açıklandı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,29 artışla 39.489,04 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,1 artarak 5.572,89 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,08 kazançla 18.367,96 puana çıktı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) muhtemel para politikası yoluna dair daha net sinyaller ararken, haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ABD'de yayımlanacak enflasyon verilerinin, Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları vermesinin beklendiğini belirtti.

Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo gibi büyük bankaların bu hafta ikinci çeyrek bilançolarını yayımlayacağına dikkat çeken analistler, bankaların finansal sonuçlarının da yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı'nın iki 737 MAX kazasıyla ilgili soruşturmayı çözmek amacıyla 243,6 milyon dolar ceza ödemeyi kabul eden Boeing'in hisseleri yüzde 2 değer kazandı.