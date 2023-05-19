New York denize çöküyor. Türkiye’de imar plancılarına ve müteahhitlere ibret olsun

Editör: Ersoy Özdem

ABD’de yapılan bir araştırmanın sonucuna göre New York şehrinin yıl 1-2 milimetre kadar denize çöktüğü ortaya çıktı.

Bununla birlikte yükselen deniz seviyesi de şehri yıkıcı seller karşısında tehdit ediyor.

Araştırmanın bulgusuna göre, bu duruma sebep olan başlıca etken ise New York’taki devasa gökdelenlerin ağırlığı olarak belirtildi. İnanılmaz boyutlardaki gökdelenler, kenti sarmalayarak kara zemini üzerinde dayanılamaz bir ağırlık yaptığı için böyle bir çöküşün yaşandığı belirtildi.

Araştırmada, küresel ısınma ve buzulların da erimesiyle birlikte 1950 yılından bu yana deniz seviyesinin 22 cm yükseldiği bildirilirken, özellikle son yıllarda bu ağırlığın yaşanmasıyla seviyenin yükselme hızının daha da aktif olduğu belirtildi.

Ayrıca araştırmada, 8.4 milyon insanın yaşadığı New York’un bu durum sebebiyle gelecekte çok ciddi sel riskiyle karşı karşıya kalacağı vurgusu yapıldı.

Yine aynı araştırmada, New York’la birlikte denize kıyısı olan şehirlerin de, küresel ısınma sebebiyle zaten tehlike altında olduğu, artan yükle birlikte bu tehdidin daha da hızlandığı uyarısı yapıldı.

Benzer bir durumun özellikle İstanbul’u ve Türkiye'nin bazı şehirlerini de tehdit edebileceği, değişen imar yasalarıyla birlikte gökdelenlerin sayısının arttığı ve türdeş bir tehlikeyle karşı karşıya kalınabileceği yorumları yapıldı.