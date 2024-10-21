New York Liberty, WNBA'nde zafere ulaştı

New York Liberty, WNBA finallerinin 5. maçında Minnesota Lynx’i 67-62 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı. Maç uzatmalara giderken Liberty, zor geçen mücadelede galip gelmeyi başardı. Liberty, yıllardır süren hayal kırıklıklarını geride bırakarak nihayet zirveye ulaştı.

Maç sonunda Liberty oyuncuları ve taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Breanna Stewart, "Bu anı uzun zamandır hayal ediyordum. Minnesota gerçekten zorlayıcı bir rakipti, ancak bu şampiyonluğu New York'a getirmek inanılmaz bir his. Kutlamalar devam edecek, şehrin çılgına dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Stewart, takım arkadaşlarının mücadelesine övgüde bulundu.

New York Liberty, WNBA’nın ilk takımlarından biri olmasına rağmen daha önce beş kez finale çıkmış, ancak hepsinde mağlup olmuştu. Bu sezon ise takım, şampiyonluğu kazanma kararlılığından taviz vermedi. Jonquel Jones 17 sayı ile takımını sırtlarken, Sabrina Ionescu ve Breanna Stewart’ın zorlandığı anlarda Leonie Fiebich ve Nyara Sabally öne çıktı. Sabally, uzatmaların başında yaptığı kritik top çalma ile takımını öne geçirdi.

Liberty'nin başantrenörü Sandy Brondello, “Uzatmalarda ilk kim sayı bulursa genelde maçı o kazanır” diyerek galibiyeti değerlendirdi. Minnesota, uzatmalarda sadece iki serbest atış isabeti bulabildi. Son dakikalarda Bridget Carleton’ın kaçırdığı üçlük şutu ile Minnesota’nın umutları sona erdi ve Liberty tarihi zaferini ilan etti.