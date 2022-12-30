30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • New York’ta bir kişi kar fırtınasındaki mağdurları aracına alarak donmaktan kurtardı

New York’ta bir kişi kar fırtınasındaki mağdurları aracına alarak donmaktan kurtardı

ABD’deki şiddetli kar fırtınasında New Yorklu bir kişi, fırtınada mahsur kalan 20’den fazla kişiyi aracıyla bir okul binasına götürerek donmaktan kurtardı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 22:20
Takip Et

New York’ta bir kişi kar fırtınasındaki mağdurları aracına alarak donmaktan kurtardı

New York’ta bir kişi kar fırtınasındaki mağdurları aracına alarak donmaktan kurtardı
+
Aa
-


ABD’de onlarca kişinin ölümüne sebep olan şiddetli soğuk ve kar fırtınası etkisini sürdürürken, fırtınanın en çok etkilediği bölgelerden olan New York’ta bir kişi, sokakta mahsur kalan 20’den fazla kişiyi arabasına alarak onları donmaktan kurtardı. Kimliği Jay Withey olarak tanımlanan New Yorklu vatandaş daha sonra arabasına aldığı mağdurları New York’un Erie ilçesindeki bir okula taşıdı. Okulun kamera kayıtlarını inceleyen polis tarafından yapılan açıklamada, fırtınada mahsur kalan vatandaşları okula taşıyan Withey’in okula girmek için okulun camını kırmak zorunda kaldığı ve bunun için özür dileyen bir not bıraktığı belirtildi.
Withey’nin eylemlerine tanık olan Cheektowaga Polis Departmanı onu "kahraman" olarak nitelendirdi ve eylemlerinden dolayı kendisine sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayınladı. Polis, insanların fırtına sırasında başkalarına yardım etmek için gösterdikleri özveriyi takdir ederek, "Bu harika insan grubu, birbirleriyle ilgilendi ve bir barınak buldu" ifadelerini kullandı.


Polis, Withey’in yol kenarında mahsur kalan 24 kişinin fırtınadan zarar görmesini engellediğini söyledi. Withey ve fırtınadan kurtardığı grup ertesi gün fırtına dinene kadar okulda kaldı. Okuldan ayrılmadan önce okula izinsiz giriş yaptığı için özür dileyen bir not bırakan Withey, notunda, "Okula zorla girdiğim için çok üzgünüm. Herkesi kurtarmak için bunu yapmak zorundaydım" dedi.


Cheektowaga Polisi, Withey’in notunu ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştıktan sonra halkın da yardımıyla 27 yaşındaki Jay Withey’i buldu. Polis Withey’nin eylemlerini kahramanca olarak nitelendirerek onu insanlar arasındaki topluluk duygusunun bir örneği olarak gösterdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Z kuşağı kararını verdi
2
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
4
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
5
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
6
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
7
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL ceza
﻿Denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL ceza
﻿Denizi kirleten gemiye 11 milyon 301 bin TL ceza
﻿Babacan'dan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
﻿Babacan'dan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
﻿Babacan'dan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
﻿Otomobilin çarptığı motosikletli çift hayatını kaybetti
﻿Otomobilin çarptığı motosikletli çift hayatını kaybetti
﻿Otomobilin çarptığı motosikletli çift hayatını kaybetti
﻿Aydın’daki patlamada gözaltı sayısı 10’a çıktı
﻿Aydın’daki patlamada gözaltı sayısı 10’a çıktı
﻿Aydın’daki patlamada gözaltı sayısı 10’a çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.