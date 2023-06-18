New York’ta Türk üretimi arp ile sahne aldı

New York’ta konser veren müzisyen Zeynep Öykü, Türk üretimi arp ile sahneye çıktı.

New York’ta Türk üretimi arp ile sahne aldı

AA

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Öykü, New York Queens College'da Henry Purcell'in 5 perdelik "Peri Kraliçesi" operasında performans sergiledi.

Eserde Julliane Baird ve Christina Kay gibi barok opera stilinin önemli isimleri de yer aldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Öykü, ABD'de ilk defa Türk üretimi arp ile konser verildiğini belirterek, "Arp üretmek her zaman için büyük bir hayaldi ve şimdi bu üst düzey platformda ülkemi ve yerli üretimimizi de tanıtma fırsatı buldum." ifadelerini kullandı.

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Öykü, Anatolian Harps adını verdikleri yerli arp için yurt içinden ve dışından çok sayıda talep geldiğine işaret ederek, "Türkiye turnesinde de ürettiğimiz Anatolian Harps'ı kullanacağım. Bilinenin aksine Türkiye, arp konusunda birçok ülkeden ileride." değerlendirmesinde bulundu.

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