New York'ta yüzlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü

ABD başkanı Joe Biden İsrail'i desteklese de vatandaşlarının büyük bir kısmı Filistin'in yanında. New York'ta yüzlerce kişi Filistin'e destek olmak için Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptılar