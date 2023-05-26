New York'taki "Türkevi saldırısının" zanlısı yakalandı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binasına geçtiğimiz hafta saldırı düzenlendi.

Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi.

Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti.

Zanlı Recep Akbıyık, ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.