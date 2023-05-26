New York'taki "Türkevi saldırısının" zanlısı yakalandı

ABD polisinin operasyonu ile New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı.

New York'taki "Türkevi saldırısının" zanlısı yakalandı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binasına geçtiğimiz hafta saldırı düzenlendi.

Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi.

Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti.

Zanlı Recep Akbıyık, ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Seçime sayılı günler kala Jandarma Genel Komutanı ve generaller aşiret liderini ziyaret etti Güncel
Seçime sayılı günler kala Jandarma Genel Komutanı ve generaller aşiret liderini ziyaret etti
Bodrumspor Göztepe'yi play-off'un dışına itti Spor
Bodrumspor Göztepe'yi play-off'un dışına itti
Ümit Özdağ açıkladı. Efsane ülkücüden Kılıçdaroğlu'na destek Siyaset
Ümit Özdağ açıkladı. Efsane ülkücüden Kılıçdaroğlu'na destek
CHP’den kritik ikinci tur açıklaması. Faik Öztrak "Artık herkesin maskesi düştü" diyerek duyurdu Siyaset
CHP’den kritik ikinci tur açıklaması. Faik Öztrak "Artık herkesin maskesi düştü" diyerek duyurdu
Giresunspor'da flaş ayrılık Spor
Giresunspor'da flaş ayrılık
Flaş... Flaş... Faili meçhul cinayetler davasında karar çıktı. Tüm sanıklara beraat Güncel
Flaş... Flaş... Faili meçhul cinayetler davasında karar çıktı. Tüm sanıklara beraat