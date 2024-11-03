Newcastle, Arsenal'i Isak'ın tek golüyle mağlup etti

Arsenal, Premier Lig'de Newcastle ile oynadığı karşılaşmada önemli bir puan kaybı yaşadı. St James' Park'ta gerçekleşen maçta, Alexander Isak'ın 12. dakikada attığı gol, Arsenal'ın maçı kaybetmesine sebep oldu. Bu gol, Arsenal'ın defansında yaşanan bir dağınıklık sonrası Anthony Gordon'ın mükemmel pasıyla geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Arsenal, Isak'ın golünden sonra oyun kontrolünü kaybetti ve son bölümde yaratıcılıkta eksiklik yaşadı. Teknik direktör Mikel Arteta, Newcastle'ın güçlü savunmasını aşmak için ikinci yarıda değişiklikler yaptı ancak takımı, 90 dakika boyunca sadece bir isabetli şut atabildi.

Bu sonuçla Newcastle, ligde 8. sıraya yükselirken Arsenal 3. sırada kaldı. Eğer Manchester City, Bournemouth'u yenerse Arsenal, zirvenin 8 puan gerisinde kalacak. Arteta, maç öncesinde şampiyonluk yarışı hakkında "henüz çok erken" olduğunu belirtmişti fakat bu mağlubiyet, takımı zor bir duruma soktu.

İspanyol teknik adam, sakatlık sorunlarının bazen takımını etkilediğini ifade ederken, son haftalardaki Liverpool karşılaşmasında sakatlanan Gabriel ve Jurrien Timber maça başlamıştı. William Saliba ise cezasının ardından geri dönmüştü. Bukayo Saka'nın durumu da belirsizlik taşırken, Liverpool karşısında 85 dakika sahada kalmış, Preston karşısında ise yedekten oyuna girmişti. Ancak Martin Ødegaard'ın yokluğu, Arsenal için önemli bir eksiklik olarak gözlemlendi.

Geçtiğimiz sezon bu karşılaşma aynı sonuçla sona ermişti. Ancak o zaman Gordon'ın golü, üç VAR kontrolünden geçmiş ve tümü Newcastle lehine sonuçlanmıştı. Arteta, o durumu "rezalet" olarak nitelendirmişti. Bu sefer ise Arsenal, Newcastle karşısında kötü bir performans sergileyerek kaybetti.

Arsenal, ikinci yarıda topa sahip olmasına rağmen etkili olamadı. Declan Rice, son dakikalarda takımının en iyi fırsatını kaçırarak topu dışarı gönderdi. Arteta'nın takımı, iki hafta önce Bournemouth'a 2-0 yenilene kadar yenilmezdi ancak şimdi ligde üst üste üç maçtır galibiyet elde edemedi.

Öte yandan Newcastle, maça 10. sırada çıkmıştı ve son beş lig maçında galibiyet alamadı. Ancak teknik direktör Eddie Howe, Çarşamba günü Chelsea'yi 2-0 yendikten sonra morallerinin yükseldiğini belirtti. Isak'ın erken golü, takıma momentum kazandırdı ve oyunu kontrol etmelerine olanak sağladı.

Bu takvim yılı içerisinde yalnızca Manchester City'den Erling Haaland (24) ve Chelsea'den Cole Palmer (21), Isak’tan (17) daha fazla Premier Lig golü attı. Newcastle, maçı iyi yönetti; savunmaları mükemmeldi ve oyunun dağılmasına neden olarak kendi oyun planlarına uygun bir durum yarattılar.

Joe Willock, ikinci yarıda takımının liderliğini artırmak için fırsatlar yakaladı, ancak Isak'ın güçlü şutu David Raya tarafından kurtarıldı. Howe’nin ekibinin savunma performansı da övgüye değerdi; Lewis Hall ve Tino Livramento, Saka ve Gabriel Martinelli'nin kanatlardan gelecek tehditlerini etkisiz hale getirdi.

Geçtiğimiz sezon, hem yerel hem de Avrupa’daki yükümlülükleri nedeniyle Newcastle, önceki sezonundaki dördüncü sırada bitirdiği formunu sürdürememişti. Ancak bu galibiyet, bu sezon o yüksekliklere ulaşma umudunu artırdı.