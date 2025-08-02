Newcastle Isak'ın yerini Sesko ile doldurmak istiyor: Teklif yapıldı!

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Newcastle Isak'ın yerini Sesko ile doldurmak istiyor: Teklif yapıldı!

Liverpool'un kıskacındaki Alexander Isak'ın takımdan ayrılmak istemesi üzerine Newcastle United hızlı bir şekilde harekete geçerek Leipzig'in yıldız golcüsü Benjamin Sesko için transfer teklifinde bulundu.

Newcastle United Alexander Isak'ın ayrılması ihtimaline karşılık harekete geçerek Manhcester United'ın da kadrosuna katmak istediği Sloven golcü Benjamin Sesko için Bundesliga ekibi Leipzig'e 80 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu.

NEWCASTLE UNITED LEIPZIG'DEN YANIT BEKLİYOR

Leipzig'in bu teklife yanıtı merakla beklenirken Liverpool'un da Isak için yeniden Newcastle'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen Sesko Leipzig adına 21 gol kaydetti ve 6 asist yaptı.

CHELSEA DE İLGİLENİYOR

Kadrosunu Joao Pedro, Liam Delap gibi forvetlerle güçlendiren Chelsea'nin de 22 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgilendiği iddia ediliyor.

SESKO TRANSFERİ ISAK'I GERİDE BIRAKACAK

Newcastle United, Benjamin Sesko transferini 80 milyon Euro karşılığında tamamlarsa, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Alexander Isak'ı (70 milyon Euro) geride bırakacak.

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