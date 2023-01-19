19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Takımıyla sözleşme yeniledi: Beşiktaş'ta tutunamamıştı

Takımıyla sözleşme yeniledi: Beşiktaş'ta tutunamamıştı

Newcastle United'in kalecisi Loris Karius, takımı ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzadığı duyuruldu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:28
Takip Et

Newcastle United Karius ile sözleşme yeniledi

Takımıyla sözleşme yeniledi: Beşiktaş'ta tutunamamıştı
+
Aa
-

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

SEZON SONUNA KADAR TAKIMDA

İngiliz kulüpten yapılan açıklamada, Loris Karius'un kısa süreli sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığı ve 29 yaşındaki Alman kalecinin 2022-23 sezonunun sonuna kadar kulüpte kalacağı doğrulandı.

2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle eleştirilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
4
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
5
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
6
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.