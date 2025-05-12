Newcastle'ın dev stoperinden samimi açıklama: "Bu artık tabu değil"

Newcastle United’ın deneyimli savunmacısı Dan Burn, Zihinsel Sağlık Farkındalık Haftası kapsamında Alan Shearer ile yaptığı söyleşide, geçmişte yaşadığı ruhsal sorunları ve bu süreci nasıl atlattığını samimiyetle anlattı. Burn, “Zihinsel sağlıkla ilgili yardım istemek bir zayıflık değil, aksine güçtür” dedi.

Kariyerine Fulham’da başlayan ve 2014 yılında Premier Lig’e adım atan Burn, genç yaşta profesyonel futbolcu olmasına rağmen depresyonla baş ettiğini belirtti. “21 yaşındaydım, Premier Lig’de oynuyordum ama kendimi kötü hissediyordum. Bu yüzden konuşmaktan utanıyordum” diye konuştu.

“HERKESİN YAŞADIĞI BİR ŞEY OLABİLİR”

Burn, ruh sağlığının kimseyi ayırt etmediğini vurgulayarak, “Herkesin yaşadığı bir şey olabilir. Kendinizi yalnız sanıyorsunuz ama aslında herkesin bir derdi var. Konuştukça bunu görüyorsunuz” dedi. Burn, o dönemde çevresindeki insanların desteğiyle bu süreci atlatabildiğini ifade etti.

FUTBOLDA TABULAR YIKILIYOR

Burn, futbol camiasında zihinsel sağlığın artık daha açık şekilde konuşulabildiğini belirtti. Kariyerinin başında bu konunun adeta tabu olduğunu söyleyen futbolcu, artık kulüplerin ve sporcuların bu konuda daha bilinçli hareket ettiğini kaydetti. “Artık insanlar duygularını daha rahat ifade ediyor. Bu olumlu bir gelişme” diye ekledi.

PREMİER LİG’DEN ANLAMLI KAMPANYA

Premier Lig yönetimi, 10-11 Mayıs tarihlerinde oynanan tüm karşılaşmalarda “Inside Matters” adlı kampanyaya destek verdi. Kampanyanın amacı, futbolseverleri ve futbol dünyasını zihinsel sağlık konusunda bilinçlendirmek ve birbirlerinin ruh halini gözetmeye teşvik etmekti.

Dan Burn’un cesur açıklamaları, futbol dünyasında zihinsel sağlığa dair farkındalığın giderek arttığını gösteriyor. BBC Sport muhabiri Gary Rose’un aktardığı söyleşi, özellikle genç futbolcular için önemli bir mesaj taşıyor: "Yardım istemek bir zayıflık değil, sağlıklı bir adımdır."