Neymar Ada yolcusu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fransa Ligi ekiplerinden PSG, 2017'de kadrosuna kattığı Neymar ile yollarını ayırmaya karar verdi. Kadroyu elden geçirmek isteyen Paris ekibi, Neymar'ın kabarık maaşından kurtulmak istiyor.

ROTASINI ADAYA ÇEVİRDİ

UOL'un haberine göre, kulübün kararının farkında olan Brezilyalı da transfer olmaya açık olduğu belirtildi. Daha önce Manchester United, Newcastle ve Chelsea olmak üzere birçok Premier Lig ekibinin istediği Neymar'ın rotası İngiltere'ye çevrildiği öğrenildi.

Brezilyalı yıldız PSG formasıyla bu sezon çıktığı 29 maçta 18 gol 17 asist kaydetmişti.